LdC, OM : la réaction à chaud de Valère Germain

L'Olympique de Marseille a enchaîné sa 4e défaite consécutive cette saison en Ligue des Champions, battu à l'Orange Vélodrome par le FC Porto (0-2). Au micro de Téléfoot, Valère Germain, titulaire ce mercredi soir, était abattu.

«C’est difficile, on enchaîne une 4e défaite, on voulait vraiment gagner ce soir, on a été plutôt cohérents en première période. Malheureusement, on subit un coup du sort sur coup de pied arrêté. Les expulsions ont ensuite cassé le rythme du match et le penalty scelle nos espoirs. Sans être étincelants, on ne mérite pas de rentrer avec un but de retard, on a mis l’intensité, l’agressivité. Mais on a du mal à se créer des occasions franches. On a eu du mal pendant une heure. C’était mieux en fin de match parce que le scénario était plus débridé, mais ce n'était pas suffisant», a confié l'attaquant marseillais.