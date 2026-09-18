États-Unis : Mauricio Pochettino justifie l’absence de Folarin Balogun

Mauricio Pochettino est de retour aux affaires. Deux mois après la fin de la Coupe du Monde où les États-Unis ont été éliminés par la Belgique lors des 8es de finale (4-1), il faut repartir en campagne avec 4 matchs amicaux au programme : le Pérou le 26 septembre à Orlando (Floride), le Chili à San Luis (Missouri) le 30 septembre, puis le Mexique à Glendale (Arizona) le 3 octobre, avant un dernier défi face au Canada à St. Paul (Minnesota) le 6 octobre. Le sélectionneur a convoqué les jeunes Zavier Gozo (19 ans), nouvelle recrue de Crystal Palace, et Julian Hall (18 ans) qui évolue à New York Red Bull. On ne retrouve pas trace de Christian Pulisic en revanche, ni de Folarin Balogun. Le premier est blessé et le second n’est pas au point physiquement après des dernières semaines de mercato agitées.

La suite après cette publicité

« Après ce qu’il a vécu, il était sur le point de signer dans un club de Premier League (Everton, ndlr), et compte tenu de tout ce qu’il s’est passé, nous avons discuté de comment il va, de ce qu’il ressentait et de la nécessité de tourner la page, indique le sélectionneur américain en conférence de presse pour justifier l’absence du Monégasque. Il se concentre sur sa récupération après un petit problème à la jambe. Mais je crois qu’il s’entraîne à nouveau normalement depuis la semaine dernière. Nous verrons s’il peut rejouer dès que possible avec son club. » Concernant la Ligue 1 toujours, le milieu de terrain de Strasbourg Giovanni Reyna est lui bien présent.

La sélection complète des États-Unis :

Gardiens : Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville)

La suite après cette publicité

Défenseurs : George Campbell (West Bromwich Albion), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Philadelphia Union)

Milieux de terrain : Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (New York Red Bull), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Giovanni Reyna (Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

La suite après cette publicité

Attaquants : Cole Campbell (Elversberg), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV), Mathis Albert (Borussia Dortmund)