Espagne : Ansu Fati veut disputer le Mondial 2026

Auteur de 10 buts en 26 matches cette saison, Ansu Fati a retrouvé des couleurs du côté de l’AS Monaco. L’attaquant de 24 ans, prêté par le Barça, affiche un bilan comptable satisfaisant mais reste encore peu impactant dans le jeu de son équipe. Mais l’ASM semble bien déterminé à lever l’option d’achat de 11 millions d’euros cet été pour le conserver.

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Du côté du joueur, l’idée serait de gagner en continuité avec le club du Rocher. Et selon les informations de Marca, Ansu Fati a un autre objectif : disputer la Coupe du monde avec l’Espagne. S’il n’est plus convoqué depuis un moment, il estime avoir une chance d’être appelé par la Roja pour disputer le Mondial. Cela semble compliqué mais il mise sur une fin de saison canon pour convaincre De La Fuente de lui faire confiance.