Ligue 3 : La Roche-sur-Yon renverse Thionville et prend la tête, Valenciennes respire

La Roche-sur-Yon est le grand gagnant de cette huitième journée de Ligue 3. Dans un choc face à un concurrent direct pour la montée, Thionville pensait réaliser la bonne opération après avoir ouvert le score à la 60e minute. Mais les visiteurs ont complètement renversé la rencontre en fin de match, égalisant à la 89e minute avant d’arracher la victoire dans le temps additionnel (90e+2). Un succès spectaculaire qui permet à La Roche-sur-Yon de prendre la première place du championnat. De son côté, Concarneau poursuit sa série d’invincibilité avec un septième match consécutif sans défaite, après son nul sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (1-1). Valenciennes s’est également offert une victoire précieuse face au Puy-en-Velay grâce à un but inscrit à la 88e minute. Il s’agit seulement du deuxième succès de la saison pour le club nordiste.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Aubagne a réalisé une belle opération dans la course au maintien en s’imposant sur la pelouse de Fleury-Mérogis (2-1), revenant ainsi à deux points de son adversaire du soir. Cannes continue de son côté à collectionner les matchs nuls. Accrochés à Orléans (0-0), les Cannois enregistrent leur sixième partage des points en huit journées, le troisième consécutif. Paris 13 Atlético a pris le dessus sur Bastia (1-0) au terme d’une séquence particulière : après avoir manqué un penalty, les Parisiens ont trouvé le chemin des filets seulement trente secondes plus tard, infligeant aux Bastiais leur quatrième défaite de la saison. QRM et Amiens se sont également neutralisés (1-1), tandis que Versailles a dominé Villefranche (2-1) pour grimper à la cinquième place. Villefranche enchaîne ainsi un cinquième match sans victoire et pointe à la dernière place.

Les résultats du multiplex :

Bourg-en-Bresse 1 - 1 Concarneau : Ehling (48e) / Janno (45+5e)

Fleury-Mérogis 1 - 2 Aubagne : Farade (22e) / Bouaziz (9e, 53e)

Orléans 0 - 0 Cannes

Paris 13 Atlético 1 - 0 Bastia : Guendez (37e)

QRM 1 - 1 Amiens : Gazzaoui (15e) / Mbondi (57e)

Thionville 1 - 2 La Roche-sur-Yon : Tubio (60e) / Ndiaye (89e, 90+2)

Valenciennes 2 - 1 Le Puy-en-Velay : Ndiaye (24e), Linyon (88e) / Gauthier (44e)

La suite après cette publicité

Villefranche 1 - 2 Versailles 78 : Diakite(17e) / Etien (9e, 53e)