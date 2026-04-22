RC Lens : Pierre Sage lance déjà les hostilités avant la finale de Coupe de France

Quatre jours après un premier affrontement spectaculaire en championnat, le RC Lens retrouvait Toulouse dans un Bollaert incandescent pour une demi-finale de Coupe de France qui sentait déjà la grande soirée. Les Sang et Or n’ont cette fois laissé que très peu de place au suspense. Portés par leur public, les Lensois ont rapidement pris les commandes grâce à un penalty transformé par Florian Thauvin avant de faire le break dans la foulée avec Allan Saint-Maximin. Toulouse a bien tenté de revenir dans la partie après la réduction de l’écart d’Hidalgo, profitant d’une erreur défensive, mais les Artésiens ont su reprendre la maîtrise du match. Udol puis Thomasson ont définitivement scellé le sort de la rencontre pour offrir un succès net et sans appel aux hommes de Pierre Sage. Avec cette victoire (4-1), Lens valide surtout son billet pour une finale de Coupe de France que le club n’avait plus disputée depuis 1998. Une attente interminable pour une institution centenaire qui n’a encore jamais soulevé la doyenne des compétitions nationales. L’explosion de joie au coup de sifflet final a parfaitement illustré l’importance du moment.

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Les tribunes de Bollaert ont chaviré, avant que la pelouse ne soit envahie par des milliers de supporters venus partager ce moment avec les joueurs. Dans une saison déjà exceptionnelle, les Sang et Or continuent de rêver en grand pour le plus grand bonheur de Pierre Sage. «On n’a pas très bien débuté le match. On a perdu beaucoup de ballons, avec des erreurs techniques inhabituelles. Malgré tout, on marque les premiers et on enfonce le clou tout de suite derrière en récupérant un deuxième ballon. Donc, c’est très bien. Ce qui me semble important de relever aussi, c’est qu’à partir du moment où on fait l’erreur pour qu’ils reviennent à 2-1 et qu’on les remet dans le match, on est resté dans nos intentions et on s’est remis à jouer. Le côté psychologique, qui aurait pu basculer, a été plutôt bien maîtrisé par les joueurs sur le terrain. En soi, c’est une satisfaction», a-t-il expliqué en conférence de presse. Dauphin du PSG en Ligue 1 et toujours en course pour le titre, le club artésien peut encore imaginer un doublé historique alors qu’une finale au Stade de France se profile face au vainqueur du duel entre Nice et Strasbourg.

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Pas de bonheur sans trophée

Au milieu de cette euphorie collective, Pierre Sage a néanmoins rapidement tenté de ramener tout le monde sur terre. L’entraîneur lensois sait que cette qualification ne constitue qu’une étape et que le plus dur reste encore à accomplir. Dans son discours d’après-match, le technicien a insisté sur la nécessité de garder la tête froide malgré l’ambiance de fête qui régnait autour du stade. «Le seul sentiment que j’ai ce soir, c’est que j’ai envie de gagner la finale. C’est le seul. Je vous avoue que le fait que ça ait tardé un peu, que le public nous empêchait de faire notre tour d’honneur, m’a fait redescendre un peu en joie. Alors j’ai tout de suite pensé au match suivant, qui est le plus important pour valider ce parcours et bien préparer le cadeau d’anniversaire que ce club mérite. Honnêtement, je ne veux pas casser l’ambiance ou quoi que ce soit. Je vous avoue que je suis déjà tourné vers la finale. Parce que pour moi, se qualifier en finale sans gagner la Coupe, ce n’est pas amener la récompense que les gens méritent. Le parcours est bien. Mais encore une fois, j’ai envie d’aller au bout des choses. Je pense que tout le monde le mérite ici», a affirmé Sage. La fin de saison s’annonce particulièrement intense pour le RC Lens avec la course au titre en championnat et cette finale qui approche à grands pas. Le staff lensois veut éviter toute forme de relâchement et maintenir le groupe dans une dynamique de travail et d’exigence.

Cette qualification doit servir de moteur, pas de récompense finale. Lens a franchi une étape importante mais le véritable objectif se situe désormais au bout du parcours. Le club artésien veut offrir à ses supporters un trophée qui échappe encore à son histoire, et cette perspective impose de rester concentré sur chaque échéance. Surtout que Pierre Sage aimerait enfin aller au bout après une première finale perdue avec l’OL contre le PSG en 2024. «Le secret ? J’ai aussi le secret pour se faire éliminer par une N3 (Bourgoin-Jallieu avec Lyon). Alors je vous avoue que la recette ne marche pas tout le temps. Le secret, c’est tout simplement d’avoir un effectif qui est très tourné vers cet objectif-là et qui bouge en fonction des tours et du calendrier des matchs à assumer. On a eu la chance que, lorsque l’on a fait tourner un peu l’équipe, l’équipe est restée performante. C’est intéressant pour la Coupe parce qu’au final, c’est un parcours très court mais qui valorise l’ensemble des joueurs de l’effectif. Nice ou Strasbourg ? Peu importe, nous, on sait qu’on y sera». Avec la pression du sprint final en Ligue 1 et la préparation de la finale au Stade de France, Pierre Sage tente déjà de préparer ses joueurs à ce dernier virage décisif. Dans l’Artois, la fête a été magnifique mais la mission n’est pas encore terminée.