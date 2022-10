Auxerre - Ajaccio : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 13e journée de Ligue 1 avec un duel pour le maintien entre l'AJ Auxerre et l'AC Ajaccio. A domicile, les Bourguignons s'établissent en 4-4-2 avec Benoît Costil dans les cages derrière Rayan Raveloson, Jubal, Julian Jeanvier et Gidéon Mensah. Birama Touré et Hamza Sakhi forment le double pivot alors que Lassine Sinayoko et Mathias Autret occupent les couloirs. Enfin, M'Baye Niang et Nuno Da Costa sont associés en attaque.

De leur côté, les Corses s'organisent dans un 4-4-2 avec Benjamin Leroy comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Youssouf, Cédric Avinel, Clément Vidal et Youssouf Koné composent la défense. Cyrille Bayala, Mathieu Coutadeur, Vincent Marchetti et Youcef Belaïli se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, le duo d'attaque est constitué de Mounaïm El Idrissy et Bevic Moussiti-Oko.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AJ Auxerre : Costil - Raveloson, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko, Touré, Sakhi, Autret - Niang, Da Costa

AC Ajaccio : Leroy - Youssouf, Avinel, Vidal, Koné - Bayala, Coutadeur, Marchetti, Belaïli - El Idrissy, Moussiti-Oko

