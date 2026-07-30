Premier League
Manchester City : le démenti cinglant de Jack Grealish
1 min.
@Maxppp
De retour à Manchester City après son prêt à Everton, Jack Grealish (30 ans) n’a toujours pas participé à la présaison des Skyblues, sous les ordres d’Enzo Maresca. De quoi alimenter les rumeurs d’une mise à l’écart. Mais l’Anglais, à qui il reste un an de contrat, a fait un démenti.
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« Je tenais juste à vous dire que je suis encore en convalescence suite à une blessure, donc je ne m’entraîne pas encore. Je n’ai pas été “écarté”, alors arrêtez de raconter n’importe quoi, merci », a-t-il écrit dans les commentaires d’une publication Instagram supprimée par la suite mais relayée par Skysports.
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