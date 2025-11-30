OL : Corentin Tolisso scelle son mercato d’hiver

L’été dernier, Corentin Tolisso (31 ans) a vu partir ses vieux collègues comme Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Le premier est parti en fin de contrat pendant que le second s’en est allé du côté de Manchester City. Tolisso a lui pris du galon puisqu’il est devenu capitaine de l’équipe et enchaîne les très bonnes performances depuis le début de la saison. Son avenir semble s’écrire chez les Gones au moins jusqu’à la fin de la saison.

Son contrat s’achève en 2027 et il ne compte pas partir cet hiver, malgré les grandes difficultés financières de son club. «Je ne me suis pas posé cette question. Même si beaucoup de gens disent que le sélectionneur n’aime pas l’OL, je n’y crois pas forcément. Ce n’est pas une option de quitter l’OL, surtout au mois de janvier», répond-il au détour d’une question sur l’équipe de France et d’une participation à la Coupe du Monde.