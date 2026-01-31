Mikel Arteta démonte Manchester City, l’Atletico Madrid fonce sur Ademola Lookman

Arteta lance une pique à Manchester City

Le suspense de la bataille pour le titre atteint son apogée en Premier League. Dans ce contexte tendu, le Daily Mirror titre : « Gagner à tout prix ». Mikel Arteta actuellement en tête de Premier League a lancé un tacle à son concurrent Cityzens dans la course au titre. L’entraineur espagnol a dit ne pas être surpris par les gros investissements de Manchester City cet hiver pour rattraper Arsenal en tête du championnat. Interrogé sur le mercato des SkyBlues et les presque 2 milliards d’euros dépensés par Guardiola depuis son arrivée à City, Arteta a déclaré « ils feront tout pour gagner » tandis que les Gunners ne feront quant à eux pas de folie sur le mercato hivernal. Le tacticien a tout de même rappelé que malgré leur rivalité intense, il entretient une bonne relation avec Guardiola.

Ademola Lookman courtisé par l’Atlético

À la recherche d’un nouveau buteur, les Colchoneros auraient coché le nom de Lookman. « Tout pour Lookman » écrit même Marca. L’Atlético Madrid, dirigé par Mateu Alemany, va tenter de recruter Ademola Lookman en priorité pour renforcer son attaque avant la fermeture du marché le 2 février. Le Nigérian est aussi en négociations avec Fenerbahçe qui représente un obstacle majeur en proposant une offre plus importante. L’Atletico mise sur les excellentes relations avec l’Atalanta pour faciliter les négociations avec la Dea. Les prochaines heures s’annoncent décisives pour le club madrilène qui va devoir avancer très vite s’il veut aller au bout de son ambition pour le Nigérian.

Le Paris FC tente le gros coup Ciro Immobile

Toujours en difficulté sportivement, le Paris FC est à la recherche d’un attaquant depuis le début du mercato hivernal. Et à en croire plusieurs sources concordantes en Italie, le PFC serait sur le point de recruter Ciro Immobile. Un accord est presque finalisé avec Bologne et il faudra ensuite persuader l’attaquant de 35 ans de rejoindre la capitale française. Sky Italia va même plus loin et explique que le joueur va parapher un contrat jusqu’en 2027 à Paris. Actuellement à Bologne, le vétéran ne compte aucun but en neuf apparitions avec la formation transalpine. Un pari courageux donc, avec un joueur qui doit être relancé.