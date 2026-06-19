Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Le Barça a bouclé l’arrivée de Josué Caicedo

Par Jordan Pardon
Hansi Flick @Maxppp

En attendant de voir où mène le dossier Julian Alvarez, le FC Barcelone explore d’autres pistes, moins coûteuses, mais ambitieuses. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club catalan aurait trouvé un accord verbal pour la signature de Josué Caicedo. Il s’agit d’un ailier équatorien de 18 ans, évoluant jusqu’ici au LDU Quito.

La suite après cette publicité

Caicedo devrait débarquer pour renforcer dans un premier temps l’équipe B du FC Barcelone, avant d’intégrer possiblement le groupe d’Hansi Flick. Il devrait rejoindre le club catalan sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 2,5 millions d’euros environ.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier