Le Barça a bouclé l’arrivée de Josué Caicedo

En attendant de voir où mène le dossier Julian Alvarez, le FC Barcelone explore d’autres pistes, moins coûteuses, mais ambitieuses. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club catalan aurait trouvé un accord verbal pour la signature de Josué Caicedo. Il s’agit d’un ailier équatorien de 18 ans, évoluant jusqu’ici au LDU Quito.

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Caicedo devrait débarquer pour renforcer dans un premier temps l’équipe B du FC Barcelone, avant d’intégrer possiblement le groupe d’Hansi Flick. Il devrait rejoindre le club catalan sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 2,5 millions d’euros environ.