Lorient - Lens : les compositions officielles

Suite de la 26e journée de Ligue 1, Lens se déplace au Moustoir pour y affronter Lorient. Les Lensois occupent actuellement la 2e place du championnat à seulement un point du PSG, un succès ce samedi en Bretagne et ce serait une première place provisoire. En face, les Lorientais sont 10e avec 34 unités au compteur, ils restent cependant sur trois matchs nuls. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Du côté des compositions d’équipes, les Merlus vont démarrer en 3-4-3. Mvogo au but, Meite forme la charnière centrale avec Talbi et Faye. Au milieu de terrain, Avom et Karim sont associés, Le Bris et Kouassi pistons. Pour animer l’attaque, on retrouve Makengo et Cadiou pour soutenir Dieng. Chez les Lensois, Pierre Sage reste fidèle à son 3-4-2-1. Risser en dernier rempart, Celik est avec Ganiou et Sarr dans l’axe de la défense. L’infatigable Thomasson est présent au milieu de terrain avec Sangaré, Abdulhamid et Udol sur les côtés. Enfin, du côté du secteur offensif, Thauvin et Sima accompagnent Edouard.

Les compositions

Lorient :

Lens :