La Roma va s’offrir Nahuel Molina !

L’AS Rome tient son nouveau latéral droit. Selon Sky Italia, le club de la Louve est parvenu à un accord total avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de Nahuel Molina. L’opération, désormais bouclée, s’élève à 18 millions d’euros, bonus compris, alors que les Colchoneros poussaient depuis plusieurs semaines pour trouver une porte de sortie à l’international argentin.

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Toujours selon le média italien, un accord verbal a également été trouvé avec le joueur concernant les conditions de son futur contrat. Nahuel Molina va ainsi s’engager sur le long terme avec la Roma, qui poursuit son mercato ambitieux en s’offrant un renfort d’expérience pour son couloir droit.