L’Argentine fulmine après le chambrage d’Ousmane Dembélé contre Leonardo Balerdi

«Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais !» Les propos d’Ousmane Dembélé à Pierre-Emile Højbjerg captés par les caméras de Ligue 1+ lors de PSG-OM (5-0) n’ont pas fini de faire réagir. Double buteur ce soir-là, le Ballon d’Or a notamment profité des errements défensifs de l’Argentin pour mieux enfoncer une équipe phocéenne à la dérive. Il en a même coûté la place de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Cette séquence a bien sûr fait rapidement le tour du monde.

Elle est revenue jusqu’en Argentine qui a bien sûr pris fait et cause pour le Marseillais. «Leonardo Balerdi s’est une nouvelle fois retrouvé au centre de l’attention lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM. Durant la lourde défaite 5-0 au Parc des Princes, le défenseur argentin a été la cible d’une insulte de la part d’Ousmane Dembélé», décrit Tyc Sports, précisant au passage que «le terme "nul", pourtant courant dans la langue française, a été interprété comme une insulte».

«Qu’est-ce qui ne va pas, Ousmane ? Tu souffres encore à cause du Qatar?»

Les médias argentins notent également le peu d’entrain d’Højbjerg à défendre son coéquipier. «La vidéo, qui vient d’être diffusée donne une nouvelle dimension à la scène du deuxième but, lorsque l’attaquant a semé les deux défenseurs argentins (Balerdi et Medina, ndlr) avant de décocher une frappe puissante. Le commentaire adressé à Højbjerg ajoute une dimension verbale à ce qui était déjà une véritable leçon de football», ajoute La Nacion dans ses colonnes, alors que Olé a assez peu goûté au chambrage du Français.

«Qu’est-ce qui ne va pas, Ousmane ? Tu souffres encore à cause du Qatar?», pique le quotidien dans un post sur X qui a été retiré depuis. Le média rappelle dans son article la terrible prestation du futur Ballon d’Or lors de la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.) où il avait été remplacé par Kolo Muani dès la 41e minute, après avoir offert un penalty à Messi en fauchant maladroitement Di Maria dans sa surface.

L’Albiceleste remettra son titre en jeu cette année et c’est aussi un sujet adjacent à Balerdi. La situation de l’international (11 sélections) inquiète. Convoqué lors des derniers rassemblements avec l’équipe nationale, le défenseur a une très belle carte à jouer pour être de la liste de Lionel Scaloni. «Dans ce contexte, les propos de Dembélé symbolisent une soirée mémorable. Pour Balerdi, capitaine et pilier de la défense, qui aspire à disputer la Coupe du Monde avec l’Argentine, le défi sera de redorer son image dans un contexte difficile», conclut La Nacion.