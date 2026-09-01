Le LOSC annonce la signature de Maurits Kjærgaard

Le LOSC tient une nouvelle recrue. Comme annoncé par le club nordiste, Maurits Kjærgaard s’est engagé en provenance du RB Salzbourg. Le milieu de terrain danois de 23 ans, international Espoirs, a signé un contrat de cinq ans avec les Dogues, soit jusqu’en juin 2031.

La suite après cette publicité

Formé au sein de la galaxie Red Bull, Kjærgaard s’est rapidement imposé comme un joueur important à Salzbourg. Il compte déjà 136 apparitions avec le club autrichien, pour 19 buts et 33 passes décisives, ainsi que cinq campagnes de Ligue des Champions et trois titres de champion d’Autriche. Le Danois va désormais découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du LOSC.