Le LOSC annonce la signature de Maurits Kjærgaard
Le LOSC tient une nouvelle recrue. Comme annoncé par le club nordiste, Maurits Kjærgaard s’est engagé en provenance du RB Salzbourg. Le milieu de terrain danois de 23 ans, international Espoirs, a signé un contrat de cinq ans avec les Dogues, soit jusqu’en juin 2031.
𝑫𝒆́𝒄𝒐𝒖𝒗𝒓𝒆𝒛 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓, 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒊𝒕𝒔 𝑲𝒋𝒂𝒆𝒓𝒈𝒂𝒂𝒓𝒅 🔎🤩@NBFootball pic.twitter.com/WvqvHMTXYo— LOSC (@losclive) September 1, 2026
Formé au sein de la galaxie Red Bull, Kjærgaard s’est rapidement imposé comme un joueur important à Salzbourg. Il compte déjà 136 apparitions avec le club autrichien, pour 19 buts et 33 passes décisives, ainsi que cinq campagnes de Ligue des Champions et trois titres de champion d’Autriche. Le Danois va désormais découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du LOSC.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer