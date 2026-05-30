Barrages Ligue 1 : le vestiaire de l’AS Saint-Etienne est totalement anéanti

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Dans ce barrage entre Nice, 16e de Ligue 1 à la fin du championnat, et Saint-Étienne, 3e de Ligue 2, il ne pouvait y en avoir qu’un. Après le très triste nul de l’aller à Geoffroy-Guichard (0-0), c’est le Gym qui s’en est tiré à bon compte dans une Allianz Riviera à huis clos, porté par Elye Wahi notamment, auteur d’un doublé hier (victoire 4-1). Les Aiglons resteront dans l’élite la saison prochaine, qu’ils n’ont plus quittée depuis leur montée en 2002. Du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions aux barrages de Ligue 1, le club n’a fait que dégringoler cette saison, mais se sauve la face.

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La désillusion aurait pu être terrible. Finalement, ce sont les Verts qui se réveillent avec un sacré mal de crâne ce matin. Ils ont été battus pas plus fort qu’eux. «Je pense que Nice a été supérieur. Ils ont marqué quatre buts et se sont créé davantage d’occasions que nous, reconnaît Philippe Montanier en conférence de presse, pestant tout de même sur ce second but niçois encaissé sur une touche, qui aurait dû être accordée aux Stéphanois. Nous avons eu le mérite de revenir au score, mais je reste contrarié par ce but encaissé sur une touche alors que celle-ci était en notre faveur». Le technicien en place depuis le début de l’année seulement est traversé par un sentiment de gâchis.

Gazidis : «Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n’avons pas su les saisir»

«Le football est parfois cruel. (…) On a des occasions mais eux en ont eu encore plus et ils marquent quatre buts. Je trouve que l’équipe n’a pas démérité. On a joué avec nos armes». Le technicien a refusé d’évoquer son cas personnel, lui qui est sous contrat jusqu’au 30 juin. Il va falloir se pencher rapidement pourtant sur la situation du coach. La reprise de l’entraînement a lieu le 8e août et les propriétaires commencent à se frustrer de leurs propres échecs. À leur arrivée, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures pensaient obtenir leur maintien en Ligue 1 sans trop de difficultés. En Ligue 2, ils se persuadaient d’avoir le meilleur effectif et de loin…

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Ivan Gazidis avait donc la mine des très mauvais jours après le barrage retour. «Ce n’est pas là que nous avons perdu la montée. Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n’avons pas su les saisir. Cette montée, nous l’avons laissée échapper bien avant ce barrage, assure le président forézien sur Ligue 1+. C’est une énorme désillusion. Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. Moi le premier», poursuit-il. L’ancien directeur général d’Arsenal et de l’AC Milan prévient. L’été promet d’être chaud en interne et de nombreux changements seront opérés pour réussir cette fois à mener Saint-Étienne en première division.

De grands changements à venir cet été

«Il y a beaucoup de choses que nous devons changer. Nous devons commencer à réfléchir à la manière dont cette saison s’est déroulée». L’effectif sera probablement chamboulé, notamment chez les joueurs phares comme Stassin, Cardona et Davitashvili. Et puis il faudra réfléchir à l’entraîneur après les échecs autour d’Olivier Dall’Oglio et d’Eirik Horneland. «Nous avons effectué beaucoup de changements. Peut-être même trop. C’est une question que nous devons nous poser. Nous avons recruté un staff de premier ordre, nous avons recruté des joueurs et nous pensions sincèrement que cette équipe avait le niveau pour atteindre son objectif». Et de conclure. «Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux».