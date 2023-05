Racisme : Vinicius Junior démolit Javier Tebas

La suite après cette publicité

Le scandale autour de la polémique Vinicius Junior prend de l’ampleur en Espagne. Alors le joueur brésilien a été une nouvelle fois victime d’insultes racistes lors du match de Liga entre Valence et le Real Madrid, le président du champion espagnol, Javier Tebas a pris la parole à ce sujet. « Avant de critiquer et d’insulter la Ligue, vous devez vous informer correctement, Vinicius », a-t-il notamment écrit sur son compte Twitter. Une réponse qui n’a pas plu à l’attaquant du Real Madrid, qui lui a répondu sur ce même réseau social.

« Une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de LaLiga apparaît sur les médias sociaux pour m’attaquer. Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l’image de votre ligue est ébranlée. Regardez les réponses à ses posts et laissez-vous surprendre… Vous abstenir ne fait que vous mettre au même niveau que les racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions. Le hashtag ne m’émeut pas. »

