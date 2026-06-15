CdM 2026 : un arbitre VAR sous enquête de la FIFA après un geste suspect…

Désigné à la VAR lors du match Allemagne-Curacao du Groupe E de la Coupe du Monde 2026, l’Australien Shaun Evans se retrouve en plein coeur d’une polémique. En effet, ce dernier a semblé faire un geste de la main (en forme de "OK" inversé) associé aux groupes suprémacistes blancs.

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Un porte-parole de la FIFA a indiqué à The Athletic être au courant de l’incident, mais n’avoir pas encore publié de communiqué officiel. Le Telegraph a également rapporté que l’instance dirigeante allait ouvrir une enquête. Affaire à suivre…