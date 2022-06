Nice : Yoan Cardinale confirme les problèmes de vestiaire avec Galtier

La suite après cette publicité

Nice est bien content de se débarrasser de Christophe Galtier comme ça. S'il reste encore à s'entendre avec le PSG au sujet de l'indemnité de transfert, le coach champion de France avec le LOSC il y a un an va bel et bien rejoindre le club de la capitale. Lucien Favre a même déjà repris le flambeau. Avec le Gym, il y avait trop de tensions avec le vestiaire et la direction. Le technicien s'est même mis tout le monde à dos, à en croire les informations de Nice Matin du 24 juin dernier. Il y avait des problèmes liés au mercato, de soucis relationnels avec certains dirigeants et de plus en plus avec les joueurs. Cette version des faits a été confirmée par Yoan Cardinale sur les ondes de RMC ce mercredi soir. Parti de l'OGC Nice il y a un an, l'ancien gardien numéro 2 a évoqué les nombreux problèmes dont Galtier était devenu l'épicentre.

«Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose qu'il parte. Pour avoir eu deux-trois échos avec des joueurs qui sont encore dans le vestiaire niçois, il y a eu une grosse cassure avec le vestiaire. Il y a eu pas mal de problèmes. Je pense que ce deal, ça va être gagnant-gagnant. Galtier va être content. Le vestiaire niçois, avec le retour de Favre, je pense qu’il va être gagnant aussi. Et aux yeux des supporters surtout, c’est la bonne pioche. Les échos que j’ai eus, c’est que les problèmes entre la direction niçoise et le coach avaient pris tellement d’importance que ça déteignait sur le vestiaire. Le coach s’est mis le vestiaire à dos pour mieux se faire entendre de la direction, au vu des mercatos qui arrivaient. Les échos que j’ai eus c’est qu’il a fait de la politique. Gouiri est un joueur qui a mis en avant le fait qu’il voulait jouer attaquant, il n’a pas été écouté. Donc, ça a fait un peu débat avec le coach. Et voilà, une cassure, une cassure à gauche, une cassure derrière…»