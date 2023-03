Le président de Rennes répond à Bruno Genesio sur la maturité du club

La suite après cette publicité

Battu à domicile dimanche dernier par l’Olympique de Marseille (0-1), le Stade Rennais a montré un visage pâle face aux Phocéens. Après la rencontre, Bruno Genesio avait évoqué un manque de maturité de la part de ses joueurs, qui avaient notamment encaissé un but évitable sur un coup de pied arrêté joué rapidement par les Marseillais. Dans une interview accordée à l’Équipe, Olivier Cloarec a répondu à son entraîneur. Le président de Rennes ne semble pas d’accord avec l’analyse de l’ancien coach de l’OL.

« On échange souvent avec Bruno et Florian (Maurice), on est dans un projet où doivent cohabiter le développement de la formation et les résultats sportifs. Quand on a aligné 17 matches sans défaite et qu’on n’avait pas encore les trois absents cités plus haut, je n’ai pas trop entendu parler de problème de maturité. De la maturité, Marseille en a beaucoup et ça ne l’a pas empêché d’être éliminé par Annecy (L2) en Coupe de France. »

