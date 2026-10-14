Manchester City - PSG : le phénomène Ayyoub Bouaddi a (encore) marqué les esprits

Il n’aura fallu que quelques minutes à Ayyoub Bouaddi pour changer le visage de Manchester City. Entré en jeu à la pause face au Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, alors que les Citizens étaient menés 3-0, le jeune milieu de terrain, qui a fêté ses 19 ans il y a quelques jours, a en effet livré une prestation de classe mondiale malgré la défaite des siens (2-4). Avec son activité, sa justesse technique et sa capacité à faire avancer le jeu, l’international marocain a plus globalement symbolisé le réveil mancunien en seconde période. À seulement 18 ans, l’ancien Lillois a finalement une nouvelle fois démontré qu’il avait déjà les épaules pour briller dans les plus grandes affiches européennes.

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Dès son entrée en jeu, Bouaddi - qui a succédé à un décevant Rayan Cherki - a apporté l’énergie et la maîtrise qui manquaient à l’entrejeu de Manchester City lors des 45 premières minutes. Plus entreprenants, les hommes d’Enzo Maresca ont alors retrouvé de la fluidité dans leur circulation de balle et davantage de solutions pour déséquilibrer le bloc parisien. Le jeune milieu originaire de Senlis s’est lui rapidement imposé comme un relais précieux, capable de conserver le ballon sous pression mais également de jouer vers l’avant avec intelligence. Son influence s’est d’ailleurs concrétisée à la 75e minute de jeu, lorsqu’il a délivré un centre en retrait parfait pour Erling Haaland, permettant à l’attaquant norvégien de signer son doublé et de ramener le score à 2-4.

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Bouaddi a fait trembler le PSG

Cette nouvelle démonstration confirme surtout les promesses entrevues dès la première journée de Ligue des champions face au FC Porto. Titularisé pour la première fois dans la compétition avec Manchester City, Bouaddi avait déjà impressionné par son calme, sa maturité et sa qualité de passe lors du succès anglais (2-0). Sa prestation avait alors suscité de nombreux éloges, notamment de la part de son entraîneur et de ses coéquipiers. Oui mais voilà, face au PSG, dans un contexte encore plus difficile, il a prouvé que cette première sortie n’avait rien d’un simple coup d’éclat. Même en partant du banc, il a su peser sur le cours de la rencontre et montrer l’étendue de ses qualités.

Certes, Manchester City n’a pas réussi à renverser le PSG, mais l’entrée de Bouaddi restera, à coup sûr, pour Enzo Maresca l’un des motifs de satisfaction de cette soirée européenne. Crédité d’un 7 par notre rédaction, l’international marocain (10 sélections) a rendu une copie parfaite : 100% de duels remportés, 93% de passes réussies et surtout 8 ballons récupérés (soit le plus haut total individuel de ce match aux côtés de Vitinha mais en seulement 45 minutes). Vous l’aurez compris, si cette défaite rappelle les limites actuelles de Manchester City, elle pourrait aussi marquer une étape supplémentaire dans l’ascension d’un talent qui n’a décidément pas fini de faire parler de lui.