PSG : QSI enrage contre Kylian Mbappé

Mardi dernier, Marca a balancé une sacrée bombe. Quelques heures de la rencontre de Ligue des Champions face à Benfica, le quotidien espagnol a indiqué que Kylian Mbappé pense à quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier, au plus tard en fin de saison. La star française serait agacée et se sentirait surtout trahie par le club de la capitale qui n'aurait pas tenu ses promesses notamment en matière de mercato. Une information confirmée dans la foulée par d'autres médias sérieux qui ont contacté l'entourage du joueur de 23 ans.

La saga Mbappé est repartie

Quelques heures plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes ont envoyé Luis Campos, conseiller football et proche de KM7, éteindre l'incendie au micro de Canal+ et de RMC Sport. «Dans ce cas-là, c'est spécial car on est à quelques heures d'un match très très important et c'est grave. Grave parce que mon nom est là aussi et surtout parce que je suis toujours avec Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Le président n'a jamais parlé de départ en janvier. C'est pour ça que je suis là : pour démentir et dire clairement que jamais Kylian ne m'a pas parlé, ni à moi ni au président, de partir du PSG en janvier».

Ce qui ne l'empêche pas d'y songer, si on joue sur les mots. Discret, Kylian Mbappé est finalement sorti du silence en zone mixte dimanche soir après la victoire lors du Classique face à l'OM. «Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans mais ce n'est pas le cas. J'étais à la sieste, mes parents étaient au match de mon petit frère».

Doha est remonté !

Il a ensuite ajouté : «toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec. Il y avait des matches à jouer. Je viens pour dire que c'est complètement faux et que je suis très content». Encore une fois, Mbappé n'a jamais démenti qu'il avait pensé à partir, mais seulement qu'il n'avait pas demandé son départ. La star française, qui maîtrise sa communication, a malgré tout choisi de calmer le jeu avec le PSG. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans L'Equipe ce mardi. Car à Doha, les récentes révélations sur les envies de départ de l'attaquant n'ont pas du tout été appréciées.

Les dirigeants parisiens ont été étonnés puis irrités par toute cette agitation médiatique avant un rendez-vous important en C1. Surtout, QSI estime avoir été trahi par un joueur pour lequel le club s'est plié en quatre lors de sa prolongation de contrat. Du côté de Doha, on ne veut pas que KM7 dicte sa loi. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, le PSG a souhaité que Mbappé , qui n'a pas échangé avec Nasser Al-Khelaïfi, se présente face aux médias dimanche pour éteindre l'incendie provoqué mardi dernier. Le Français, qui veut jouer la carte de l'apaisement, a donc fait le boulot face aux journalistes. Il pourrait d'ailleurs rencontrer prochainement sa direction comme l'a précisé Le Parisien. La suite au prochain épisode.