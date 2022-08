Carney Chukwuemeka signe à Chelsea

Après l'accord de principe communiqué il y a deux jours, Chelsea a annoncé ce jeudi la signature officielle de Carney Chukwuemeka en provenance d'Aston Villa. Le joueur de 18 ans s'est engagé pour un contrat long de six saisons avec le club londonien.

La suite après cette publicité

« Cela a été assez mouvementé mais je n'ai pas pu me sortir Chelsea de la tête ces derniers jours, donc je suis juste heureux et soulagé que tout soit fait. Je suis tellement excité et j'ai juste hâte d'entrer sur le terrain, de rencontrer tous les joueurs et d'essayer de gagner des matchs et des trophées avec Chelsea » a-t-il déclaré. Le transfert est estimé à 20 M€.