OM : Roberto De Zerbi annonce la réintégration du placardisé Neal Maupay

Après une défaite amère face à l’Atalanta Bergame mercredi soir en Ligue des Champions (1-0), l’Olympique de Marseille doit repartir de l’avant ce week-end face au Stade Brestois en Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur toutes ses troupes, lui qui fait face à une cascade de blessures. Mais l’Italien a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi en conférence de presse. «A partir de la semaine prochaine, des joueurs blessés reviendront dans le groupe. Leonardo Balerdi, peut-être Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia sera à 100%.»

La suite après cette publicité

Le technicien italien a aussi surpris l’assemblée avec une annonce très surprenante. «Peut être que Neal Maupay sera aussi avec nous sur le banc demain (samedi).» Une nouvelle que personne n’avait vue venir puisque l’attaquant français est placardisé depuis cet été. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome lui avaient clairement montré la porte de sortie. Mais l’ancien joueur de Nice, sous contrat jusqu’en 2028 a refusé de s’en aller. Lié à quelques clubs, il est donc resté, tout en sachant qu’il ne jouerait pas puisque RDZ ne comptait pas sur lui.

Maupay de retour ?

Résultat : le footballeur âgé de 29 ans n’a pas joué le moindre match, lui qui n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs autorisés à participer à la Ligue des Champions. En Ligue 1, il n’a été qu’une seule fois dans le groupe marseillais, sans pour autant entrer en jeu. C’était le 23 août dernier face au Paris FC. Depuis plus rien. Ou presque. Le 28 octobre, De Zerbi a donné des nouvelles du joueur devenu définitivement Marseillais durant l’été après son prêt avec obligation d’achat de la part d’Everton la saison dernière. «On va voir, comment il se sent et comment il s’entraîne. Il a des douleurs au dos pour le moment, on verra plus tard.»

La suite après cette publicité

Quelques jours plus tard, le 1er novembre, il a joué son premier match de la saison avec l’équipe réserve en N3. Il a inscrit un but face à Seyssinet (65 minutes jouées). Son dernier match avec les pros, lui, remontait au 17 mai dernier. Mais il pourrait donc retrouver le groupe de RDZ ce week-end contre le SB29. Le coach italien a expliqué son choix : «pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera.» Capable de bluffer comme il l’a fait avec Aguerd dans la semaine, on imagine mal RDZ jouer sur un tel sujet. Maupay pourrait bien profiter des blessures à l’OM pour faire un come-back inattendu.