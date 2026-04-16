Strasbourg : la réaction de Marc Keller après la qualification

Présent sur les antennes de RMC Sport après la qualification historique de Strasbourg pour le dernier carré de la Ligue Europa Conference, le président alsacien, Marc Keller, était logiquement comblé. «On s’en est bien sorti en perdant 2-0 au match aller, on aurait pu perdre 3-0. A la Meinau on sait qu’il peut se passer des choses. Notre jeunesse est une force, on a des jambes, elle peut aussi être une faiblesse avec un certain manque d’expérience mais sur l’ensemble, on a mérité notre victoire».

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Sur un petit nuage, le dirigeant strasbourgeois a également affirmé que cette saison européenne allait beaucoup servir au projet du RCSA. «La Conférence League, ce n’est pas la Champions League mais c’est une très belle Coupe d’Europe. C’était parfaitement dimensionné pour nous, c’est une saison qui va nous servir, notamment avec cet apprentissage de jouer tous les trois jours. Je suis aussi très heureux pour tout le public alsacien, il faut repenser au parcours, il y a 14 ans, on était en National 3, c’est magnifique».