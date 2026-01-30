Menu Rechercher
Commenter 85
Ligue des Champions

OM : Benatia et Greenwood s’ignorent

Par Tom Courel
1 min.
Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM @Maxppp
Club Bruges 3-0 Marseille

Tout semble vaciller à la Commanderie ces dernières heures. Après la défaite amère de l’OM face à Bruges en Ligue des Champions mercredi soir (3-0), Roberto De Zerbi a montré qu’il n’était pas à la hauteur avec son groupe en Europe, démontrant un sentiment de honte en conférence de presse. Cette situation embarrassante en terre phocéenne n’est d’ailleurs pas la seule qui interroge. En effet, Medhi Benatia, le directeur sportif du club qui avait évoqué une soirée cauchemardesque en Belgique, est exigeant avec ses hommes.

La suite après cette publicité

D’après les récentes informations de L’Équipe, Benatia et Mason Greenwood s’ignoreraient au quotidien. Les deux hommes ne seraient pas en mesure de communiquer, et la relation semblerait donc de plus en plus compliquée entre eux. Le directeur sportif de l’OM a toujours expliqué aux joueurs ce qu’il attendait d’eux depuis le début de saison, et Greenwood n’a pas été à la hauteur lors de la 8e journée de Ligue des Champions face à Bruges. Reste à savoir quel climat prendra le dessus dans les prochains jours dans la cité phocéenne. Pour rappel, les hommes de Roberto De Zerbi auront un huitième de finale de Coupe de France à jouer face à Rennes le 3 février prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (85)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Club Bruges
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Club Bruges Logo Club Bruges
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier