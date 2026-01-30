OM : Benatia et Greenwood s’ignorent

Tout semble vaciller à la Commanderie ces dernières heures. Après la défaite amère de l’OM face à Bruges en Ligue des Champions mercredi soir (3-0), Roberto De Zerbi a montré qu’il n’était pas à la hauteur avec son groupe en Europe, démontrant un sentiment de honte en conférence de presse. Cette situation embarrassante en terre phocéenne n’est d’ailleurs pas la seule qui interroge. En effet, Medhi Benatia, le directeur sportif du club qui avait évoqué une soirée cauchemardesque en Belgique, est exigeant avec ses hommes.

D’après les récentes informations de L’Équipe, Benatia et Mason Greenwood s’ignoreraient au quotidien. Les deux hommes ne seraient pas en mesure de communiquer, et la relation semblerait donc de plus en plus compliquée entre eux. Le directeur sportif de l’OM a toujours expliqué aux joueurs ce qu’il attendait d’eux depuis le début de saison, et Greenwood n’a pas été à la hauteur lors de la 8e journée de Ligue des Champions face à Bruges. Reste à savoir quel climat prendra le dessus dans les prochains jours dans la cité phocéenne. Pour rappel, les hommes de Roberto De Zerbi auront un huitième de finale de Coupe de France à jouer face à Rennes le 3 février prochain.