EdF : William Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé

Coup dur pour les Bleus et William Saliba. Ce dimanche, quelques minutes seulement après la finale de League Cup perdue par Arsenal contre Manchester City (0-2), la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé le forfait du défenseur des Gunners pour le premier rassemblement de l’année. Touché à la cheville gauche, l’ancien Marseillais ne sera donc pas présent lors de la tournée américaine.

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Pour le remplacer, c’est Maxence Lacroix, performant avec Crystal Palace, qui se rendra ce lundi du côté de Clairefontaine. Pour rappel, les Bleus s’envoleront mardi pour les États-Unis pour disputer deux rencontres face au Brésil, jeudi 26 mars à Foxborough (16h00, heure locale, 21h00, heure française) et dimanche 29 mars contre la Colombie à Landover (15h00, heure locale, 21h00, heure française).