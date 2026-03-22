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EdF : William Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé

Par Josué Cassé
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Coup dur pour les Bleus et William Saliba. Ce dimanche, quelques minutes seulement après la finale de League Cup perdue par Arsenal contre Manchester City (0-2), la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé le forfait du défenseur des Gunners pour le premier rassemblement de l’année. Touché à la cheville gauche, l’ancien Marseillais ne sera donc pas présent lors de la tournée américaine.

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Pour le remplacer, c’est Maxence Lacroix, performant avec Crystal Palace, qui se rendra ce lundi du côté de Clairefontaine. Pour rappel, les Bleus s’envoleront mardi pour les États-Unis pour disputer deux rencontres face au Brésil, jeudi 26 mars à Foxborough (16h00, heure locale, 21h00, heure française) et dimanche 29 mars contre la Colombie à Landover (15h00, heure locale, 21h00, heure française).

Pub. le - MAJ le
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