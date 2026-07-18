La Roma s’active sur plusieurs dossiers

La Roma poursuit activement sa recherche d’un ailier offensif après l’échec Greenwood et attend désormais la réponse définitive de Crysencio Summerville. Le club de la capitale italienne serait prêt à débourser 45 millions d’euros pour convaincre West Ham de céder l’international néerlandais, qui constitue la priorité des Giallorossi sur ce mercato rapporte Sky Sport.

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En parallèle, la Roma continue de travailler sur le renforcement de sa défense. Le club italien apprécie Nahuel Molina, mais l’Argentin préfère attendre la fin de la Coupe du monde avant de discuter de son avenir. La piste menant à Dodô reste également ouverte, alors que Naples suit lui aussi le latéral brésilien.