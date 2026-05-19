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Barrages Ligue 2

Barrages L2/National : Rouen et Laval se quittent sur un nul

Par Maxime Barbaud
Olivier Frapolli, l'entraîneur de Laval @Maxppp
Rouen 1-1 Laval

Le Stade Robert-Diochon était le théâtre des barrages aller entre le 3e de National et le 16e de Ligue 2. Dans cette rencontre tendue, c’est Laval, équipe plutôt en forme en cette fin de saison, qui a ouvert le score grâce à une très belle frappe de Mandouki dès la 18e minute.

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Dans une chaude ambiance, les Normands ont fini par égaliser après le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Fuss sur penalty (48e). Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1) et se retrouveront à Francis-Le Basser dimanche prochain pour ces barrages retour (17h).

Pub. le - MAJ le
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