Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue des Champions

LdC : le pronostic de Samir Nasri pour PSG-Arsenal

Par Matthieu Margueritte
Samir Nasri @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

La finale de la Ligue des Champions 2025/2026 opposera donc le Paris Saint-Germain à Arsenal. En tant qu’ancien Gunner et Marseillais, Samir Nasri ne voit cependant pas le club londonien l’emporter.

La suite après cette publicité

« Sur ce que développe le PSG, je les vois favoris. Par contre, Arsenal, va être dans une phase qu’ils aiment bien. Ils vont attendre le PSG. Mais je vois le PSG », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Arsenal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier