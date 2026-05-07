LdC : le pronostic de Samir Nasri pour PSG-Arsenal

La finale de la Ligue des Champions 2025/2026 opposera donc le Paris Saint-Germain à Arsenal. En tant qu’ancien Gunner et Marseillais, Samir Nasri ne voit cependant pas le club londonien l’emporter.

La suite après cette publicité

« Sur ce que développe le PSG, je les vois favoris. Par contre, Arsenal, va être dans une phase qu’ils aiment bien. Ils vont attendre le PSG. Mais je vois le PSG », a-t-il déclaré au micro de Canal+.