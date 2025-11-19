Adeyemi condamné pour possession illégale d’armes, la nouvelle méthode de Luis Enrique pour éviter les blessures

Karim Adeyemi dans le viseur de la justice

Karim Adeyemi, attaquant du Borussia Dortmund et international allemand, va devoir payer 450 000 euros pour possession illégale d’armes. L’affaire remonte à l’été 2024, pendant que lui et sa femme Loredana étaient en vacances en Grèce. Un ami d’enfance, chargé de lui apporter un colis, s’est trompé et a transporté à sa place une « boîte mystère » contenant des armes. La sécurité de l’aéroport de Weeze a saisi le colis, découvrant trois couteaux, deux poings américains, un bâton télescopique, une lumière éblouissante et deux cagoules. La police a déterminé que la boîte appartenait à Adeyemi et a également poursuivi l’ami. Le joueur n’a pas commenté l’affaire et son avocat a refusé de s’exprimer. Le Borussia Dortmund a indiqué prendre l’affaire au sérieux et respecter la confidentialité. L’acquisition et la possession d’armes sans autorisation sont passibles de prison ou d’amendes. Le parquet de Hagen a choisi une ordonnance pénale, évitant un casier judiciaire pour Adeyemi. Rudi Völler a qualifié l’erreur de « naïve et stupide », soulignant que le joueur ne sera pas condamné moralement.

Luis Enrique veut en finir avec les blessures

Le football de club est de retour et le PSG aussi. Justement, Luis Enrique veut mieux gérer le retour de ses joueurs blessés après les récentes blessures d’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes lors du match contre le Bayern. Le coach espagnol a reconnu : « Quand tu récupères des joueurs blessés, ils ont récupéré mais ils ne sont pas en forme à 100 %. C’est une chose que je dois savoir mieux gérer. » Il compte modifier la dernière phase du processus de reprise, le « crash test » où les joueurs doivent enchaîner les séances intensives sans rechute. L’idée est de leur accorder plus de temps pour s’acclimater aux entraînements avant de revenir en compétition. Le modèle fonctionne, comme l’a montré João Neves après sa blessure, mais les retours de Dembélé et Mendes restent incertains pour PSG-Tottenham. Après la cascade de blessures du début de saison, le PSG et Luis Enrique veulent retrouver un effectif au top de sa forme et cela passe par certains ajustements.

Le retour de Paul Pogba est très attendu

Cette fois, cela devrait être la bonne. "Au pied du Rocher", titre l’Equipe. Le Français s’apprête enfin à rejouer avec Monaco, vingt-six mois après son dernier match, au terme d’un parcours chaotique entre blessures, suspension pour dopage et affaire de séquestration. Le Français, qui a vu sa peine réduite à dix-huit mois après avoir plaidé l’absence d’intention de tricher, a passé cinq mois à se reconstruire physiquement à l’ASM, où il a signé en juin, ému aux larmes. Malgré le déchirement familial provoqué par le procès impliquant son frère, Pogba s’est recentré sur sa famille, ses projets et une préparation millimétrée. S’il rejoue à Rennes, ce sera d’abord un symbole : celui d’un joueur qui s’est relevé. Monaco reste prudent, le principal risque étant une reprise trop brutale, mais le club espère faire de lui une force d’ici début 2026. En attendant, on pourrait avoir quelques minutes ce week-end contre le Stade Rennais.