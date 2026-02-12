Arsenal : la montée en puissance tant attendue de Viktor Gyökeres

Recrue phare du mercato estival d’Arsenal pour 73,5 millions d’euros bonus compris, Viktor Gyökeres n’est pas arrivé à Londres dans l’anonymat. Machine à buts au Sporting CP avec 54 réalisations et 13 passes décisives la saison passée, le Suédois incarnait le numéro 9 complet que les Gunners recherchaient désespérément pour franchir un cap et enfin transformer leurs places d’honneur en trophées. Courtisé un temps par Manchester United, finalement convaincu par le projet de Mikel Arteta, il débarquait avec une pression énorme, celle d’un attaquant censé régler à lui seul les problèmes d’efficacité offensive d’Arsenal. « J’ai tout simplement senti que c’était le bon club pour moi », expliquait-il à son arrivée, séduit par la dimension collective, l’histoire et la ferveur de l’Emirates.

Pourtant, ses premiers mois ont été loin du raz-de-marée attendu. Sans véritable préparation estivale et freiné par quelques pépins physiques, Gyökeres a peiné à trouver des repères dans un championnat autrement plus exigeant que la Liga Portugal. Moins connecté à ses partenaires, parfois laborieux dans le jeu, il a rapidement vu les doutes s’installer autour de son prix et de son adaptation. Son retour de blessure a coïncidé avec la résurgence de la concurrence : Gabriel Jesus, auteur d’un doublé contre l’Inter en C1, et Kai Havertz, également performant, semblaient lui griller la priorité. Au cœur de cette période délicate, certains observateurs parlaient déjà d’un mauvais investissement. Mais Arteta, lui, n’a jamais lâché son attaquant, multipliant les prises de parole pour le protéger et rappeler son contexte d’intégration.

Un état d’esprit hors norme

Le technicien espagnol a même livré un véritable plaidoyer en sa faveur. « J’adore son caractère, c’est très difficile de comprendre ses émotions… il n’est pas affecté par les hauts et les bas et on a besoin de cette stabilité », confiait-il en conférence de presse, soulignant une force mentale rare. Après sa performance contre Sunderland (3-0), Arteta a insisté sur son évolution quotidienne : « la constance qu’il montre chaque jour à l’entraînement, pour mieux comprendre ses coéquipiers, pour exiger les mouvements et les passes qu’il veut… c’est ça qui fait la différence. » Un discours qui témoigne d’une confiance totale du staff, convaincu que l’impact du Suédois dépasserait la simple statistique brute. Même dans le dur, Arsenal a refusé de l’abandonner, persuadé que l’adaptation finirait par payer.

Et justement, les signaux sont enfin passés au vert. Sans encore retrouver ses standards stratosphériques du Sporting, Gyökeres affiche désormais 13 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison anglaise, un total plus qu’honorable dans un collectif en reconstruction offensive. Surtout, la dynamique est excellente : 4 buts sur ses 4 derniers matchs, dont un doublé marquant face à Sunderland après une entrée à la 60e minute pour sceller le succès 3-0 des Gunners. Un match référence, plein de tranchant, de déplacements justes et d’efficacité clinique, qui symbolise (enfin) sa jolie montée en confiance. Plus libéré, mieux servi, davantage connecté au jeu d’Arteta, il redevient ce finisseur instinctif capable de faire basculer une rencontre en quelques minutes.

Ce timing n’a rien d’anodin. Alors qu’Arsenal aborde le moment charnière de sa saison – lutte pour le titre en Premier League, échéances européennes et finale de League Cup contre Manchester City – Gyökeres semble atteindre son pic de forme au meilleur moment. Dans une équipe touchée par les blessures, mais portée par ses recrues, il s’impose peu à peu comme l’arme offensive majeure attendue. En clair, petit à petit le Suédois est en train de faire taire les critiques et de justifier son investissement. Ce jeudi, face à Brentford, il devrait logiquement débuter avec une mission claire : confirmer, marquer encore, et prouver qu’Arsenal tient enfin le numéro 9 capable de l’emmener au sommet de la Premier League, plus de 20 ans plus tard.