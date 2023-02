JT Foot Mercato : le PSG veut faire du ménage chez ses stars

Paris liquide son effectif

En début de saison, Paris a déjà dû régler une amende de 10 millions d’euros pour non-respect des règles du fair-play financier. Une autre amende, de 55 millions d’euros, pourrait lui être infligée en cas de nouvelle infraction avant la saison 2025-2026. Dans le pire des scénarios, le club serait interdit de recrutement et exclu de la Ligue des Champions s’il ne fait rien pour améliorer la situation, il faut donc agir. Pour s’en sortir, le club de la capitale risque de devoir se séparer des son trio magique MNM, et pas d’un seul, ou de 2, mais des 3. Surtout que d’après Le Parisien, les trois stars agacent sérieusement plusieurs joueurs de l’effectif et des membres du staff. Cependant, ça ne va pas être simple de se débarrasser d’eux, surtout pour le cas Neymar. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien entend s’imposer au club jusqu’à la fin de son contrat. Néanmoins, comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, Todd Boehly, le boss de Chelsea, a rencontré Nasser Al-Khelaïfi, puis l’entourage de Neymar ces derniers jours, afin d’évoquer un possible départ. Ensuite il y a l’affaire Messi, dont le contrat se termine en juin prochain. David Beckham espère l’attirer dès cet été à l’Inter Miami. Mais dans un entretien accordé en Argentine, son ami Kun Agüero a déclare qu’« il considère sérieusement la possibilité de jouer avec Newell’s Old Boys», son club d’enfance. Et pour Kylian Mbappé ? Et bien on n’est pas l’abri d’un nouveau feuilleton. L’international français sera un agent libre en 2024. Le Real Madrid devrait tenter à nouveau de l’attirer en Espagne dès cet été, Paris pourrait se laisser convaincre dans ces conditions économiques.

Grieznmann fou de rage après le derby !

Accroché par le Real Madrid (1-1), l’Atlético a terminé le derby à dix suite à l’expulsion d’Angel Correa à la 64e minute. Une situation qui a du mal à passer pour les Colchoneros qui pointent notamment l’arbitrage du doigt. Le leader offensif de son équipe, Antoine Griezmann n’a pas manqué l’occasion d’envoyer un tacle au corps arbitral et à un possible favoritisme autour de la Maison Blanche. Sur son compte Twitter, le champion du monde 2018 a publié un message : «Ça suffit». Une publication qui montre à quel point les Rojiblancos se sont sentis lésés lors de cette confrontation une fois encore électrique.

Dortmund rêve du titre

Le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich avant le match d’hier, a provisoirement pris la tête de la Bundesliga après sa courte victoire (1-0) sur la pelouse d’Hoffenheim. Portés par le but de Brandt, les Marsupiaux mettent ainsi la pression sur les Bavarois. Le BVB continue son chemin et trône désormais seul en tête en attendant le match du Bayern Munich. Le coach des Schwarz-Gelben, Edin Terzić, n’empêche pas les fans de rêver de titre, mais il se veut lui et son équipe concentré sur le travail.