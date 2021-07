Inter Milan : les préférences mercato de Lautaro Martinez

La suite après cette publicité

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Lautaro Martinez. Ces dernières saisons, l'attaquant argentin a souvent été associé à ce qui se fait de mieux en Europe. L'année dernière, le FC Barcelone et le Real Madrid étaient au coude à coude pour l'accueillir. Finalement, le natif de Bahia Blanca est resté à l'Inter Milan. Un choix gagnant puisqu'il a remporté le Scudetto avec les Nerazzurri. Un titre auquel il a largement contribué avec 17 buts et 6 passes décisives en 38 apparitions en championnat.

Mais malgré cette belle saison, son club, qui connaît d'énormes problèmes financiers, est face à un dilemme. Faut-il conserver l'attaquant argentin sous contrat jusqu'en 2023 ou bien le vendre ? Au mois de juin, son agent, Alejandro Camaño, avait confié à Radio Colonia AM 550 : «je pense que l'Inter est en position de force pour Lautaro. Tout le monde ici veut qu'il reste, parce qu'il est considéré comme un champion, un buteur. (...) Nous devons travailler sur la question de la prolongation de Lautaro, mais la situation n'est pas encore claire».

L'Inter ne ferme plus la porte pour l'Argentin

Il avait toutefois nuancé : «on verra aussi ce que veut Lautaro, il a 23 ans et son avis est très important. Je pense qu'il peut devenir l'un des plus grands joueurs d'Europe, il n'a que 23 ans. Où qu'il joue, il a toutes les cartes en main pour être l'un des meilleurs du monde». Un mois plus tard, son cas agite toujours autant les Italiens. Longtemps jugé intransférable par sa direction, Lautaro Martinez ne l'est plus tout autant à présent. Les Lombards ont besoin de liquidités. Ce, malgré la vente d'Achraf Hakimi pour soixante millions d'euros au PSG.

Alors que la porte est fermée pour Romelu Lukaku, elle est entrouverte pour Lautaro Martinez. Mais pas à n'importe quel prix. La presse italienne évoque un montant compris entre 60 et 70 millions d'euros. Une somme élevée mais plus accessible pour les cadors sur le marché des attaquants où les prix s'envolent pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Récemment, Arsenal s'est positionné pour accueillir le buteur argentin. L'objectif de Mikel Arteta est d'en faire le successeur d'Alexandre Lacazette, que les Gunners veulent vendre à un an de la fin de son contrat.

Lautaro Martinez a des préférences

Seul problème, cette destination n'intéresse pas le joueur de 23 ans selon le Daily Mail. La publication britannique explique que l'avant-centre privilégie l'Espagne et l'un des trois cadors de Liga en cas de départ cet été. Intéressé par le passé, le Barça s'est renforcé à ce poste. Cette piste est donc exclue. En revanche, l'attaquant est toujours lié au Real Madrid, qui s'intéresse aussi à Mbappé et Haaland. Enfin, l'Atlético de Madrid est le candidat le plus sérieux. Diego Simeone apprécie le joueur. Mais les Colchoneros, qui ont exploré la piste Griezmann, doivent vendre pour l'enrôler.

De son côté, le vainqueur de la Copa América continue de préparer cette nouvelle saison en attendant de savoir de quoi sera fait son avenir. «Je suis heureux et satisfait de ma carrière, tout ce que je fais à l'Inter m'aide avec l'équipe nationale. Je m'améliore physiquement, je me suis entraîné soigneusement pour être en pleine forme. C'était plus compliqué de travailler ma mentalité. Devenir père m'a aidé à résoudre de nombreux problèmes en dehors du terrain. Un psychologue m'a aidé à moins protester et à récolter moins de cartons jaunes. Une nouvelle saison se profile à l'horizon, tout comme la Coupe du monde 2022». Il reste à savoir où Lautaro Martinez jouera.