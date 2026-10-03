Pep Guardiola est à Paris

Depuis cet été, Pep Guardiola profite de son temps libre. Après avoir passé 10 années éprouvantes sur le banc de Manchester City, l’entraîneur espagnol est actuellement sans contrat. Pendant que son ancien club est au cœur d’un tumulte juridique après avoir été reconnu coupable de 115 infractions au fair-play financier, l’ex-milieu de terrain prend du bon temps.

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😎 La classe de Pep Guardiola !

L'ancien coach de Manchester City était de passage à Paris ce week-end pour la Fashion Week, vous validez son outfit ? pic.twitter.com/g1kkWl2DMY — RMC Sport (@RMCsport) October 3, 2026

Guardiola a même décidé de s’accorder un petit week-end à Paris. Alors qu’il avait l’habitude de venir dans la capitale pour participer à des joutes difficiles en Ligue des Champions, le tacticien de 55 ans y est actuellement pour assister à la fashion week. Ainsi, Guardiola est apparu dans les rues parisiennes avec une tenue assez stylée. On vous laisse juger. Pour rappel, il devrait se rendre à Manchester pour assister au match de City le 14 octobre prochain pour la rencontre face au PSG.