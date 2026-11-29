Cristiano Ronaldo Junior franchit une nouvelle étape à Al-Nassr. Âgé de 16 ans, le fils de la légende portugaise a été convoqué par Ange Postecoglou pour participer à un entraînement avec l’équipe première du club saoudien. Une information révélée par le média Ariyadhiah.

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Ce dimanche, le jeune attaquant a ainsi participé à sa première séance avec les professionnels, avec une particularité symbolique puisqu’il s’agissait également de son premier entraînement aux côtés de son père. Une nouvelle étape dans le parcours du fils de CR7, qui pourrait progressivement se rapprocher du groupe professionnel d’Al-Nassr.