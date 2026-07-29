Gianni Infantino se fait massacrer par le monde du football, 5 joueurs du Barça sur le départ

Le monde est en guerre

« Le monde est en guerre », c’est ce que titre le Daily Mirror. Pour le média anglais, le président de la FIFA a franchi la ligne. Comme l’explique le journal AS, « c’est la guerre dans le football pour la Coupe du monde ». Infantino projette de vendre des parts minoritaires des droits commerciaux de la Coupe du Monde et du Mondial des clubs à des investisseurs privés pour 10 milliards de dollars via la création d’une filiale, FIFA Forward Enterprise. Cette initiative, révélée par le Times et le Financial Times, est soutenue par le fonds Thrive Eternal et conseillée par JP Morgan, et a provoqué la foudre de l’UEFA et d’Aleksander Ceferin, qui dénoncent un franchissement de ligne rouge et rappellent fermement que « la FIFA ne possède pas le football pour le vendre ». L’Equipe se questionne, « est-ce qu’on se dirige vers une vente de la Coupe du monde ? » Si c’est le cas, ça serait une « bombe nucléaire », comme l’écrit le Telegraph sur son site. Kicker lance un appel, il faut à tout prix « stopper Infantino ». Le Corriere dello Sport parle d’une Coupe du monde pour les actionnaires. Le média italien accuse Infantino de parachever une mutation de la FIFA en une véritable banque d’affaires cynique et ultra-financiarisée. Dans le Daily Mail, on apprend que les nations européennes pourraient aller jusqu’à boycotter la prochaine Coupe du Monde.

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Le grand ménage du Barça

Dans Mundo Deportivo, on parle des ventes du FC Barcelone, avec une grande opération sortie pour les joueurs non désirés. Alors que Hansi Flick effectue son stage de pré-saison en Angleterre, Deco s’active dans la plus grande discrétion pour finaliser l’effectif du FC Barcelone avant la reprise. La priorité absolue reste le recrutement d’un numéro 9 pour combler le départ de Lewandowski et les incertitudes autour de Ferran Torres, alors que la venue d’un défenseur central dépendra des départs. Cinq joueurs sont sur la rampe de sortie : Marc ter Stegen, dont le transfert à l’Ajax conditionne l’arrivée d’un nouveau gardien, mais aussi Alejandro Balde, Marc Casadó, Roony Bardghji et Ronald Araujo. Le retour désormais acté de João Cancelo pousse notamment Balde vers la sortie, tandis que Bardghji doit céder sa place après la signature de Karim Adeyemi. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour accélérer ce grand ménage estival et boucler les derniers renforts ciblés.

La nouvelle vie de Zidane

Comme la plupart des médias français, L’Equipe a fait sa Une sur la nomination de Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le Parisien relaie les propos de ZZ, « C’est un rêve ». Libération parle d’un Zidane royal avec ce titre : « Bleu Roi ». La Provence parle d’une nouvelle vie en Bleu. Dans la presse étrangère, on salue forcément l’arrivée de Zidane. Pour le quotidien madrilène, AS, Zidane rentre à la maison. Le Daily Mirror titre sobrement dans ses pages intérieures : « La France se tourne vers Zidane ». Le Daily Mail évoque « le rêve de Zidane qui devient réalité ». De son côté, le Corriere dello Sport consacre une partie de son journal à Zizou, et forcément en faisant référence aux précédents du nouveau sélectionneur avec l’Italie. « Vingt ans après le coup de tête de 2006, Zinédine Zidane effectue son grand retour en équipe de France en tant que sélectionneur ».