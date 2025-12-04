Menu Rechercher
Coupe Arabe : la Palestine neutralise la Tunisie

Par Dahbia Hattabi
Ce jeudi, la Palestine et la Tunisie se sont affrontées pour le compte de la 2ème journée de la phase de poules de la Coupe Arabe. Dans le groupe A, les deux nations ont connu des fortunes diverses lors du premier acte. Les Aigles de Carthage ont été battus 1 à 0 par la Syrie pendant que la Palestine a triomphé du Qatar, le pays hôte, grâce à un CSC (1-0).

Les deux sélections se sont quittées sur un match nul 2-2 ce jeudi au stade de Lusail. La Tunisie a pris les devants grâce à des buts de Layouni (16e) et de Chaouat (51e). Menée 2 à 0, la Palestine a réussi à égaliser grâce à des réalisations de Hamdan (61e) et Qunbar (85e). Elle occupe la première place du groupe avec 4 points, devant la Syrie (3 points, 1 match en moins), la Tunisie (1 point) et le Qatar (0 point, 1 match en moins).

