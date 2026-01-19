CAN 2025 : le Sénégal fait de très graves accusations contre le Maroc

De façon générale, cette CAN 2025 aura été marquée par de vives polémiques sur l’arbitrage. Tout au long du tournoi, supporters comme parfois joueurs et sélectionneurs ont expliqué, explicitement ou implicitement, qu’il y avait selon eux un arbitrage favorable au Maroc. La Tanzanie avait par exemple crié au scandale après son huitième de finale perdu contre les Lions de l’Atlas, alors que le Nigéria en avait fait de même après les demies.

Dimanche soir, à l’occasion de la finale entre les Marocains et les Sénégalais, ces derniers ont surpris tout le monde en quittant la pelouse après ce penalty accordé aux locaux, quelques minutes après un but annulé au Sénégal. Un geste qui a surpris tout le monde, et pour lequel Pape Thiaw s’est excusé : « après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié que j’ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. Je m’excuse pour le football. Après réflexion, je les ai fait revenir ».

Jakobs accuse

Si on a logiquement assisté à de belles scènes de fête dans le vestiaire sénégalais ainsi qu’en tribunes, certains joueurs des Lions de la Teranga avaient tout de même un peu d’amertume. C’était le cas d’Ismaïl Jakobs, le latéral gauche, qui a tenu des propos laissant entendre des choses qui pourraient s’avérer gravissimes si elles venaient à se confirmer.

« Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après… Ce n’était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match. Mais vous allez découvrir. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps », a-t-il ainsi déclaré, alors que Krépin Diatta, annoncé titulaire, a dû déclarer forfait juste avant le match. Ousseynou Niang a lui aussi quitté l’équipe à l’échauffement, entouré par ses coéquipiers, alors que Pape Matar Sarr a été victime d’un malaise à la mi-temps. Chacun interprètera ces propos comme il le souhaite…