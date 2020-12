Le Bayern Munich veut blinder sa nouvelle pépite anglaise

La suite après cette publicité

Parler d’âge à Jamal Musiala n’est certainement pas la chose à faire en ce début de saison. À seulement 17 ans, le tout jeune milieu offensif du Bayern Munich n’en finit plus d’impressionner ses observateurs. Malgré son jeune âge, l’international anglais U21 se voit offrir un temps de jeu plus que conséquent depuis le début de l’exercice. Le natif de Stuttgart a déjà pris part à 14 rencontres dont trois en Ligue des Champions et neuf en Bundesliga, allant même jusqu'à se distinguer en inscrivant trois buts en championnat.

Une première partie de saison tonitruante qui n’a, selon les dires du Daily Mail, pas manqué de taper dans l’œil de quelques cadors de Premier League. En effet, Manchester City, Liverpool, et Manchester United surveilleraient de près la situation de l’anglo-germanique. Par conséquent, le média anglais indique que le club bavarois serait prêt à récompenser ce dernier en lui offrant une revalorisation salariale à hauteur de près de 111 000 € par semaine alors que son contrat arrivera à échéance en juin 2022. De quoi le convaincre de s’installer en Bavière dans la durée ?