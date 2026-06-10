Menu Rechercher
Commenter 36
Coupe du Monde

EdF : Jules Koundé sorti sur blessure contre l’Irlande du Nord

Par Jordan Pardon
1 min.
Koundé @Maxppp

Sermonné par Didier Deschamps lors de la première mi-temps face à l’Irlande du Nord ce lundi (3-1), Jules Koundé n’est toutefois pas sorti à titre disciplinaire comme certains pouvaient l’imaginer. D’après L’Équipe, le défenseur du FC Barcelone a été remplacé à la mi-temps par Malo Gusto en raison d’une blessure.

La suite après cette publicité

Le quotidien précise que le cas de Koundé n’inspirerait néanmoins aucune inquiétude à 48 heures du premier match des Bleus dans ce Mondial face au Sénégal. Il faudra quand même surveiller si l’ancien Bordelais participe à l’entraînement prévu ce jeudi à Boston.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Jules Koundé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Jules Koundé Jules Koundé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier