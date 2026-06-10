EdF : Jules Koundé sorti sur blessure contre l’Irlande du Nord

Sermonné par Didier Deschamps lors de la première mi-temps face à l’Irlande du Nord ce lundi (3-1), Jules Koundé n’est toutefois pas sorti à titre disciplinaire comme certains pouvaient l’imaginer. D’après L’Équipe, le défenseur du FC Barcelone a été remplacé à la mi-temps par Malo Gusto en raison d’une blessure.

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Le quotidien précise que le cas de Koundé n’inspirerait néanmoins aucune inquiétude à 48 heures du premier match des Bleus dans ce Mondial face au Sénégal. Il faudra quand même surveiller si l’ancien Bordelais participe à l’entraînement prévu ce jeudi à Boston.