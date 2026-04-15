Al-Ittihad : deux cadors de Serie A à l’affût pour Sérgio Conceição

Alors que sa situation se complique petit à petit du côté d’Al-Ittihad, notamment depuis le départ de Karim Benzema, Sérgio Conceição attire déjà les convoitises sur le marché européen. Selon nos informations, l’entraîneur portugais de 51 ans figure dans les petits papiers de deux clubs majeurs de Serie A : le Napoli et la Lazio. En effet, son profil expérimenté continue de séduire, et un départ n’est pas à exclure dans les prochains mois.

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Il faut dire que le technicien portugais possède un CV solide. Passé brièvement par le FC Nantes en Ligue 1, il s’est surtout imposé comme une référence sur le banc du FC Porto entre 2017 et 2024, où il a enchaîné les succès et développé une identité de jeu forte. Plus récemment, son passage par AC Milan lors de la saison 2024-2025 lui a permis de découvrir la Serie A, un élément qui peut également expliquer l’intérêt de Naples et de la Lazio. Un retour en Italie apparaît ainsi comme une option crédible pour un entraîneur reconnu pour son exigence et son expérience du haut niveau.