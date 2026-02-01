Menu Rechercher
West Ham : les excuses de Todibo après son coup de sang contre Chelsea

Chelsea 3-2 West Ham

Après trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, West Ham a rechuté ce samedi, en perdant sur la pelouse de Chelsea en championnat (3-2). Une rencontre marquée par une fin de match tendue avec plusieurs altercations, notamment entre Adama Traoré et Marc Cucurella, ainsi que João Pedro. Venu défendre son coéquipier espagnol, le Brésilien a ensuite été confronté par Jean-Clair Todibo, qui l’a étranglé. Un geste malheureux, sanctionné d’un carton rouge (90e+11). L’ancien Niçois a ensuite pris la parole sur sa story Instagram pour s’excuser.

« Sous la tension et l’intensité du match, j’ai eu un geste déplacé, contraire aux valeurs du football. Je reconnais pleinement mon erreur, sans excuse ni justification, et j’en assume l’entière responsabilité. Ce comportement ne reflète pas la personne que je suis. Je présente mes excuses sincères à mon club, à mes coéquipiers, à nos supporters et à toutes les personnes que ce geste a pu affecter », a indiqué celui qui a disputé 1728 minutes cette saison avec les Hammers.

