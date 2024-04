Euro : Eric Borghini vole au secours de Stéphanie Frappart

Alors que l’Euro 2024 au lieu dans moins de deux mois en Allemagne (14 juin - 14 juillet), l’UEFA a récemment annoncé la liste des arbitres officiels qui s’envoleront dans les dix villes allemandes choisies pour accueillir la compétition (Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart). Parmi les arbitres français, on retrouve Clément Turpin et François Letexier mais également Jérôme Brisard et Willy Delajod pour la VAR. Présente pour l’édition 2021, Stéphanie Frappart n’a pas été retenue pour cet été :

«Je suis déçu que l’UEFA n’ait pas sélectionné Stéphanie Frappart. Ils ont leurs propres critères de sélection, mais c’est regrettable. Cela met quand même un coup d’arrêt, provisoire en tout cas, à la présence de femmes arbitres au plus haut niveau européen. Le fait de ne pas la retenir et encore plus de ne prendre aucune femme comme arbitre central, est un mauvais signal», a déclaré le président de la commission fédérale des arbitres qui a néanmoins reconnu une baisse de forme significative dans les dernières rencontres dans laquelle l’arbitre française a officié.