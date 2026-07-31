Mercato : une vente inattendue s’offre à l’OL

Le RB Leipzig a fait l’affaire du siècle. Il y a un an, les Allemands ont misé 20 M€ pour s’offrir Yan Diomandé, qui évoluait alors Leganés. L’écurie de Bundesliga a été convaincue par son potentiel. Et elle a eu le nez creux. Un an plus tard, le Real Madrid s’apprête à le recruter pour environ 130 M€. Ce qui fait une sacrée plus-value pour Leipzig, qui a les moyens et des idées pour le remplacer. Ce vendredi, Bild dresse la liste des joueurs qui plaisent aux Allemands afin de remplacer l’Ivoirien de 19 ans ou même évoluer sur l’aile opposée.

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Leipzig veut recruter en attaque

Ils sont six sur la ligne de départ. On retrouve ainsi Francisco Conceição (23 ans), Paul Nebel (23 ans), Ethan Nwaneri(18 ans), Tyler Dibling (20 ans) et Said El Mala (19 ans). Le dernier joueur évolue en Ligue 1. Il s’agit de Malick Fofana. Âgé e 21 ans, le virevoltant ailier gauche de l’Olympique Lyonnais plaît aux Allemands. Par le passé, le Bayern Munich s’était déjà positionné pour le Belge, qui avait finalement choisi de rejoindre les Gones. Chez eux, il s’est révélé au plus haut niveau, attirant les regards et les prétendants. Pas ceux qu’il espérait.

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L’été dernier, il est donc resté à Lyon, qui avait pourtant prévu de le vendre avant de sacrifier Georges Mikautadze. Le club comme Fofana espéraient qu’il réaliserait une belle saison et qu’il jouerait la Coupe du Monde 2026 pour attirer de meilleurs prétendants. Malheureusement, "Magic Fofana", qui a eu plus de responsabilités après de nombreux départs l’été dernier, a été stoppé en plein élan par une grosse blessure. Résultat : il a passé des mois à l’infirmerie et il a fini la saison avec 16 matches au compteur (2 buts et 1 assist) et sans Coupe du Monde. Rudi Garcia n’a pas pris le risque de le sélectionner puisque sa blessure s’est éternisée.

Malick Fofana dans la short-list

Un coup dur pour le Diable Rouge, qui fait tout pour retrouver son meilleur niveau. Récemment, Paulo Fonseca a donné de ses nouvelles. Elles n’étaient pas rassurantes. « J’ai dit qu’il devait jouer peut-être quelques minutes et j’essaye toujours de dire un maximum la vérité. Deux jours avant le match contre le Servette, Malick a eu un échange avec son chirurgien. Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. Malick est vraiment mieux. Mais les chirurgiens, l’Anglais qui l’a vu le dernier jour en Angleterre et le Français qui l’a opéré, doivent se rencontrer et discuter de l’opportunité qu’il rejoue avec nous. J’espère que tout ça se terminera bien. Pour le moment, ils ont décidé qu’il devait continuer à travailler pour progresser. Nous devons encore attendre. »

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Le Portugais avait ajouté concernant sa préparation tronquée : « oui, c’est vrai. Mais il doit être avec nous pour beaucoup plus de temps. La vérité, c’est que le joueur a recommencé cette saison avec des douleurs. Il est mieux. Mais les chirurgiens doivent faire un point.» De retour à l’entraînement, l’ailier de 21 ans a même eu un peu de temps de jeu lors de la défaite en amical face au Betis. L’idée est qu’il retrouve petit à petit sa meilleure forme et son meilleur niveau pour aider son club, lui qui a vu Afonso Moreira être vendu à Leverkusen seulement un an après son arrivée. De quoi lui donner des idées. Parti pour rester, Malick Fofana fait toutefois l’objet d’un intérêt de Leipzig, qui croit toujours en son potentiel et ses qualités. Bild parle d’un possible transfert à 20 ou 30 M€. Il reste à savoir s’il sera l’heureux élu et si Lyon comme le joueur seront intéressés par ce deal. Surtout après avoir déjà perdu Afonso Moreira.