Ligue 1 : Rennes fait le coup parfait face au Paris FC

Début de la 12e journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec le Paris FC qui recevait le Stade Rennais au stade Jean-Bouin. Un match entre deux équipes proches au classement et qui se tiennent sur un petit point. Sur la sellette après une mauvaise passe, Habib Beye a réussi à relever un peu la pente ces derniers jours avec notamment un large succès contre Strasbourg. De son côté, le Paris FC de Stéphane Gilli restait sur une remontada marquante face à l’OL (3-3) et une belle victoire acquise sur la pelouse de l’AS Monaco. Sur le papier, ce match devait tenir toutes ses promesses avec, en plus, deux équipes relativement offensives au coup d’envoi.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Paris FC V N D D V Rennes V N D N N

Mais il fallait vraiment aimer le beau championnat de France pour rester accroché devant cette rencontre qui n’a pas vraiment été un spectacle agréable à suivre, surtout en début de rencontre. Ce n’est qu’après 25 minutes très ennuyeuses que les deux formations ont commencé à un peu plus se lâcher, sans doute pensant qu’il était temps d’accélérer un peu. Nkambadio, conforté numéro un par son coach, s’illustrait en premier avec une double parade face à Cissé (25e). Brice Samba répondait dans la foulée en se couchant bien sur une tête de Mbow à bout portant (32e). L’ancien portier de Lens récidivait, cette fois devant Pierre Lees-Melou. Sans doute jaloux de voir Samba briller un peu plus, Nkambadio réalisait aussi une parade décisive juste avant la pause devant Meïté.

Rennes fait le coup parfait

À la mi-temps, on se disait donc que, malgré un début de match ennuyeux, on pouvait espérer une meilleure seconde période. Cela a globalement été le cas avec une formation francilienne qui a vite emballé le match par l’intermédiaire d’Ilan Kebbal, toujours très remuant et juste techniquement. L’international algérien ne passait pas loin de trouver la faille, tout comme son compatriote Chergui qui butait sur Samba. L’international français était aussi sauvé par son poteau à l’heure de jeu face à ce même Chergui, puis dans les dix dernières minutes face à De Smet.

La suite après cette publicité

Et comme à son habitude, le Paris FC a fini par regretter ses nombreuses occasions et son manque de tranchant en transition. Sur une contre-attaque éclair, alors que Rennes était clairement malmené, c’est Breel Embolo qui profitait des largesses défensives pour s’en aller battre Nkambadio tranquillement (1-0, 82e). Un scénario une nouvelle fois cruel pour le Paris FC qui dominait pourtant les débats. Sans briller, Rennes a réussi à réaliser le coup parfait en prenant trois points précieux. Avec ce succès, Habib Beye peut souffler un peu plus et son équipe remonte à la 8e place. Le PFC aura des regrets, encore une fois, en ne parvenant pas à s’éloigner une bonne fois pour toutes de la zone rouge.