Senne Lammens, le "Boring One" dont tout le monde raffole à Manchester United

Les joueurs de Manchester United ne s’y sont pas trompés au coup de sifflet final contre Everton (1-0). C’est bien vers Senne Lammens qu’ils se tournaient pour fêter ce nouveau succès en 2026. Le gardien belge a sorti 4 arrêts déterminants durant la rencontre, dont un dernier à la 93e minute sur une ultime frappe vicieuse de George. Cette 5e clean-sheet de la saison permet aux Red Devils de remonter à la 4e place, à trois points du podium, après cette 27e journée. Si Bryan Mbeumo ou Benjamin Sesko ont pris la lumière ces dernières semaines, tout comme Michael Carrick, entraîneur toujours invaincu à la tête de l’équipe première, Lammens contribue largement au rebond mancunien.

Ce trophée d’homme du match reçu lundi soir confirme ses bonnes dispositions depuis le début de la saison, où il était arrivé sur la pointe des pieds. Ruben Amorim avait longtemps misé sur Emiliano Martinez, finalement resté du côté d’Aston Villa, pour succéder à l’instable André Onana, prêté à Trabzonspor. C’est finalement le portier d’Antwerp qui a débarqué à Old Trafford, dans un relatif anonymat. Il faut dire qu’il n’avait sur son CV qu’une seule saison comme titulaire en Jupiler Pro League. Un exercice 2024/2025 particulièrement consistant qui lui a permis d’ouvrir les portes de la sélection belge et un transfert à 21 M€, probablement le meilleur rapport qualité-prix depuis des années à MU.

The Boring One

Cette réussite n’était pas écrite d’avance non plus. Le jeune Belge a même démarré comme doublure d’Altay Bayındır, pas exempt de tout reproche sur ses premiers matchs. Amorim décide de changer de portier dès la 7e journée, fixant une hiérarchie qui n’a plus bougé depuis. Constant, serein, calme, «il est tout ce qu’Onana n’était pas», écrit The Telegraph. Il a même gagné un surnom, The Boring One pour sa sobriété à toute épreuve. «Je comprends que je puisse véhiculer cette image mais c’est le gardien que je veux être. Je ne fais rien de fou. Je cherche à être consistant, calme. J’ai appris ça aux côtés de Simon Mignolet (au Club Bruges) et de Jean Butez (à l’Antwerp), ce sont des exemples».

Même ses réseaux sociaux n’ont rien de spectaculaire quand d’autres joueurs de son âge aiment jouer de leur image. Ennuyeux, Lammens l’est peut-être mais avec lui, Manchester United a ramené son premier match sans encaisser de but à l’extérieur depuis presque un an. «C’était difficile en fin de rencontre avec tous ces centres et ces coups de coin qu’il a dû gérer, reconnaissait Carrick après la rencontre. Il a également réalisé de beaux arrêts sur des frappes lointaines. Réussir à faire cela de cette manière est très satisfaisant». Même Edwin van der Sar, son illustre aîné l’a complimenté la semaine dernière, invité dans le podcast de Gary Neville The Overlap.

Ferguson, Van der Sar et Schmeichel en sont fans

«Il a compris l’aspect physique de la Premier League, n’hésitant pas à sortir pour capter des ballons avec assurance en dehors de sa zone des six mètres, analysait l’ancien international néerlandais, vainqueur de la Ligue des Champions en 2008 avec les Macuniens. Il effectue des arrêts quand c’est nécessaire mais n’en rajoute jamais en faisant des choses inutiles. Il semble avoir tous les atouts pour rester à Manchester United pendant très longtemps.» «Être comparé à Edwin van der Sar, c’est toujours flatteur !», répondait l’interessé, déjà encensé plus tôt dans la saison par Peter Schmeichel et un certain Sir Alex Ferguson. Excusez du peu.

La suite après cette publicité

La venue de Michael Carrick a même amélioré les statistiques personnelles du Flandrien et donné confiance en ce collectif qui en manquait grandement. «Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, nous défendons bien ensemble. Nous savons que si la défense et moi parvenons à ne pas encaisser de but, nous avons plus de chances de gagner», affirmait-il. «Pour moi, un gardien de but doit être fiable et digne de confiance, au lieu de semer le chaos, expliquait le technicien, ravi des performances de son protégé. Il doit apaiser sa défense et calmer le jeu. Je pense que Senne possède ces qualités. Il est parfois un peu calme et modeste mais il a une force mentale à toute épreuve».

La Belgique croit tenir le successeur de Courtois

Encore méconnu pour le grand public, Lammens est doucement en train de se faire une place au sein de la hiérarchie mondiale. Ce transfert à Mancheste United, risqué sur le papier, est en train de le propulser dans une autre sphère. «Le bond qu’il a réalisé est considérable, sans vouloir manquer de respect. La façon dont il l’a géré, en continuant sur sa lancée, en dit long sur sa personnalité. Il est capable de s’adapter à l’environnement et de jouer à ce niveau», expliquait Carrick après la rencontre face à Everton. En Belgique aussi, on se frotte les mains. Pour les suiveurs, le successeur de Thibaut Courtois dans les buts des Diables Rouges est tout trouvé, lui qui n’a pour le moment qu’une seule sélection, un 7-0 face au Liechtenstein.