Farès Bahlouli : « le football m’a vraiment trop manqué »

Et revoilà Farès Bahlouli. Le milieu de terrain de 30 ans n’a pas pris sa retraite et continue sa carrière de footballeur. Bien connu des fans de Ligue 1 pour ses passages à l’OL, Monaco ou encore Lille, celui qui était annoncé comme l’un des futurs grands du football lyonnais a connu une carrière semée d’embûches. Après des expériences manquées en Ligue 1, il avait essayé de se relancer à Lyon La Duchère avant de tenter un défi fou : filer en Ukraine pour retrouver du plaisir.

Mais son expérience ne s’est pas passée comme prévu. Sans club depuis quasiment deux ans, Farès Bahlouli s’est expliqué sur sa situation. «Ça fait 1 an et demi que je n’ai pas joué. J’ai eu un problème avec mon dernier club qui était en Ukraine au moment où je voulais le quitter. Ils m’avaient fait une fausse résiliation de contrat et quand j’ai voulu signer dans un autre club, j’ai été bloqué. Ils ne m’ont pas répondu pendant tout le mercato. J’ai ensuite commencé une bataille juridique avec mon club, je suis parti devant la FIFA, ils me devaient de l’argent, mais comme c’est un club ukrainien, avec la guerre, cela a duré très longtemps. Mais bon maintenant, c’est terminé.»

Le souhait de se relancer

Du haut de ses 30 ans, le natif de Lyon espère toujours retrouver un projet cet été. Il a d’ailleurs fait le nécessaire pour retrouver son football et ses jambes. «Je suis actuellement à Lyon. Je reviens de trois mois de préparation dans le Nord. J’avais une équipe avec des kinés, des osthéos, des préparateurs physiques. Pendant 3 mois, je me suis remis en forme là-bas. J’ai perdu beaucoup de poids. J’ai tout travaillé, le terrain, la course, les appuis. Une préparation complète.» Reste à savoir quel club décidera de lui faire confiance. Mais son ambition est bien de retrouver un projet rapidement pour faire ce qu’il n’a pas pu faire depuis un long moment : jouer au football.

«Je veux un projet où je peux m’épanouir. Le football, ça m’a trop manqué, j’ai vraiment envie de jouer et m’épanouir. Je cherche un club qui veut me redonner une chance, qui va me faire évoluer, me donner du temps de jeu dans un contexte sain. Je suis super motivé. Franchement, passer autant de temps sans jouer, c’est compliqué. Je sais que c’est compliqué de trouver un projet, les clubs sont réticents, mais bon. Il n’y a que les terrains qui m’animent. Je suis motivé, j’ai fait une préparation complète, j’ai même laissé ma femme et mes enfants pour ça. Je suis ouvert à tous les projets, en France ou à l’étranger. J’aimerais réellement rester dans le circuit pro car je sais que j’ai les qualités pour. Je me suis préparé pour ça.» Le message est passé. Farès Bahlouli est prêt à reprendre du service et il pourrait probablement apporter à quelques écuries. En France ou ailleurs…