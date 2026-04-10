OL : Paulo Fonseca s’en prend froidement à Endrick

À l’OL, tout le monde est dans le dur depuis quelques semaines. Les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa ont fait mal, comme la défaite à rebondissements au Vélodrome face à l’OM. Paulo Fonseca doit trouver des solutions pour pallier les nombreuses blessures et Endrick connaît une période franchement moins bonne (6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues en 18 matchs), à l’image de son équipe. Il n’a plus marqué en championnat depuis le 25 janvier contre Metz, jour où il a d’ailleurs inscrit ses trois seuls buts en Ligue 1.

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Sa dernière réalisation remonte au 12 mars contre le Celta en coupe d’Europe mais c’est surtout dans ses choix que sa forme interroge, ce que reconnaît Paulo Fonseca. «Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick. Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Je pense néanmoins qu’il doit faire mieux, j’attends davantage de lui, nous avons besoin de lui à 100%», affirme le technicien en conférence de presse ce vendredi, 5 jours après une prestation insipide de son équipe à Angers.

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«Il doit en faire davantage»

«En ce moment, nous sommes dépendants d’un joueur qui était en troisième division portugaise la saison dernière. Si Afonso (Moreira) peut trouver ce courage, les autres joueurs peuvent faire de même. Il est fort pour prendre la profondeur, mais ce n’est pas un joueur de dribble, de duels. Lui aussi doit progresser, notamment dans sa prise de décisions dans les derniers mètres», poursuit le coach portugais de l’OL en conférence de presse avant de revenir au sujet du jeune Brésilien.

Selon lui, il ne s’est pas encore habitué à répondre aux exigences d’un club qui doit jouer sur plusieurs tableaux à la fois, et où l’exigence est permanente. «Endrick est marqué de manière très rapprochée par l’adversaire. Il doit en faire davantage pour se montrer comme une option et se démarquer. Il paie le fait qu’il a passé un long moment sans jouer avant de venir à Lyon. Aussi, c’était difficile pour lui de jouer 3 fois par semaine». L’OL reçoit Lorient dimanche (20h45) et espère mettre fin à sa série de 9 matchs sans victoire.