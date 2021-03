Dortmund : Reinier encense Haaland

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Reinier n'a pas vécu des moments faciles depuis son arrivée en Allemagne. Utilisé à 8 reprises toutes compétitions confondues, le Brésilien, remplaçant, avait du mal. La presse espagnole parlait même du fait que son prêt serait cassé. Finalement, le footballeur de 19 ans s'est accroché et il est apparu à 3 reprises en 2021. Il a même marqué son premier but ce week-end face à l'Arminia Bielefeld. Ce dont il a parlé dans un texte envoyé par son agence de communication aux médias. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.

«Cela me donne plus de confiance. J'y travaillais depuis longtemps. Maintenant, je dois continuer à performer à un bon niveau à l'entraînement pour obtenir plus. Je me prépare jour après jour, je m'entraîne pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Je suis sur la bonne voie. Chaque jour qui passe, je me sens plus intégré. Le but est venu au bon moment et j'espère avoir plus d'occasions de marquer et d'aider Dortmund». Un club où il peut compter sur un soutien de taille. En effet, Erling Braut Haaland, qu'il appelle son "frère", l'aide : «Haaland est un joueur décisif, il peut résoudre un match à tout moment. En plus d'être un joueur formidable, c'est aussi une personne formidable qui m'aide beaucoup dans mon acclimatation».