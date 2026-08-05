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Kylian Mbappé aperçu avec Ester Expósito à Barcelone
1 min.
@Maxppp
Kylian Mbappé poursuit ses vacances après la Coupe du Monde 2026. L’attaquant français a été aperçu à Barcelone en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito, avec qui il visitait la célèbre Sagrada Família, l’emblématique basilique imaginée par Antoni Gaudí.
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Le couple a été photographié par un guide de « Kaur Tours », qui les accompagnait lors de leur visite. Déjà aperçus ensemble ces derniers jours à Paris puis en Sardaigne, Mbappé et Ester Expósito ont cette fois profité de leur séjour en Catalogne pour découvrir l’un des monuments les plus emblématiques d’Espagne, comme de simples touristes au milieu des nombreux visiteurs.
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